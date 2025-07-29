Fenerbahçe her sezon olduğu gibi yine transferde rötar yaşıyor! Zaman az beklenti çok

Feyenoord maçı için geri sayıma geçen sarı lacivertlilerde Skriniar ile Asensio henüz takıma katılmadı. Jose Mourinho’nun ısrarla istediği sol açıktan da ses çıkmış değil!

EMİN ULUÇ - Başkan Ali Koç’a ve teknik direktör Jose Mourinho’ya tepkilerin devam ettiği dönemde hem Şampiyonlar Ligi hem şampiyonluk hasretini bitirme hedefi koyan Fenerbahçe’de transfer beklentileri karşılık bulmuş değil.

Tarık, Brown ve Duran hamleleri yapan yönetime, “Başkan da neyin eksik olduğunu görüyordur” mesajı yollayan Mourinho, henüz beklediği oyunculara kavuşamadı. Başkan Ali Koç, Yüksek Divan Kurulunda iki yıldız müjdesi vermiş ve bu oyuncuların Feyenoord maçına yetişeceklerini söylemişti. Ama finans ve prestij açısından kritik önem arz eden mücadeleye bir hafta kala sessizlik sürüyor.

HEP AYNI HATALAR

Jose Mourinho, Jhon Duran için “Geç katıldı” ifadesini kullanmışken, UEFA’ya üç gün içinde liste verilecek olması gerçeği ortadayken ‘bitti’ denilen Skriniar ile Asensio’dan da henüz ses yok! Bu isimler listeye dâhil edilseler bile gösterecekleri performans merak konusu. Maximin, Tadic ve Kostic’in gidişi sonrasında çözülmeyen sol açık problemi de başka bir dert. Ali Koç’un göreve geldiği günden beri transfer dönemlerinde yaşanan benzer tablolara bu yıl da bir yenisi eklenmiş durumda. Mourinho’nun,“Son dokunuşu ben yapamam, bunu yönetim yapmalı” sözlerinin arkasındaki acı gerçek bunu ortaya koyuyor.

HOCA NE YAPSIN?

Seçim öncesi Fenerbahçe’de yönetimin transfer politikaları bu sefer sadece camiayı değil, teknik heyeti de endişelendiriyor. Jose Mourinho’nun rotayı Şampiyonlar Ligi’nden Avrupa Ligi’ne kırması boşuna değil. Sarı lacivertliler, Portekiz kampı dönüşü Feyonoord maçı hazırlıklarına dün başladı.

İLK MAÇ NYBERG’İN

Fenerbahçe’nin Feyenoord ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçlarının hakemleri belli oldu. Hollanda’daki ilk karşılaşmayı İsveç’ten Glenn Nyberg yönetecek. Kadıköy’deki rövanş maçında ise Rumen Istvan Kovacs düdük çalacak.