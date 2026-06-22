Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın yardımcısı olarak göreve getirilen Dirk Kuyt, İstanbul'a geldi.

Hollandalı çalıştırıcı Dirk Kuyt, Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yardımcılığını üstlenecek.

İSTANBUL'A GELDİ

Sarı lacivertlilerle anlaşmaya varan Kuyt, görev yaptığı Dordrecht'te pazartesi sabahı oyuncularla vedalaştı. Dordrecht'te oyuncularla vedalaşan 45 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi.

Dirk Kuyt

"ÇOK MUTLUYUM"

Havalimanında konuşan Hollandalı futbol adamı, "Burada olduğum için çok mutluyum." dedi. Fenerbahçe'nin, Hollandalı teknik adam için kulübü Dordrecht'e tazminat ödeyeceği belirtildi.

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