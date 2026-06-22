Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe için İstanbul'a geldi: "Çok mutluyum"
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın yardımcısı olarak göreve getirilen Dirk Kuyt, İstanbul'a geldi.
Özetle DinleFenerbahçe için İstanbul'a geldi: "Çok mutluyum"
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Spor 2 dk önce
Hollandalı çalıştırıcı Dirk Kuyt, Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yardımcılığını üstlenmek üzere İstanbul'a geldi.
- Fenerbahçe, Kuyt için Dordrecht kulübüne tazminat ödeyecek.
- Kuyt, Dordrecht'te oyuncularıyla vedalaştıktan sonra İstanbul'a geldi.
- Havalimanında konuşan Kuyt, "Burada olduğum için çok mutluyum" dedi.
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Hollandalı çalıştırıcı Dirk Kuyt, Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yardımcılığını üstlenecek.
İSTANBUL'A GELDİ
Sarı lacivertlilerle anlaşmaya varan Kuyt, görev yaptığı Dordrecht'te pazartesi sabahı oyuncularla vedalaştı. Dordrecht'te oyuncularla vedalaşan 45 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi.
"ÇOK MUTLUYUM"
Havalimanında konuşan Hollandalı futbol adamı, "Burada olduğum için çok mutluyum." dedi. Fenerbahçe'nin, Hollandalı teknik adam için kulübü Dordrecht'e tazminat ödeyeceği belirtildi.
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