En-Nesyri direniyor, hoca bekliyor, adaylara para yetmiyor. Musaba ve Guendouzi hamleleriyle camiayı heyecanlandıran F.Bahçe yönetimi, santrforda sınıfta kaldı. Üzeri çizilen Faslı oyuncuyla kriz derinleşti.

MEHMET EMİN ULUÇ - Fenerbahçe’de golcü tartışmaları alevlenmiş durumda. Yönetim aylardır süren bu arayışı henüz sonlandırabilmiş değil. Gözden çıkarılan, kendisi de takımdan ayrılmak isteyen Youssef En-Nesyri’nin inadı da zaten zor olan devre arası takviye sürecini iyice çıkmaza sokuyor. Bonservis gelirinin dışında kontenjanda boşluk, maaş yükünde hafifleme olarak da En-Nesyri’nin ayrılığı kritik önem taşıyor. Eski kulübü Sevilla’nın bedavaya getirmeye çalıştığı Faslı yıldız, Juventus ile Everton arasında bir tercihe direndiği için şimdilik elde kaldı! Sarı lacivertlilerin son olarak Tottenham’ın Fransız yıldızı Kolo Muani için hamle yaptığı öğrenildi.

FASLI İNADI

F.Bahçe yönetimiyle görüşen Youssef En-Nesyri’nin temsilcisi, oyuncusunun bonservisiyle başka bir takıma transfer olmak istediğini söyledi. Şu an için bu şartlarda bir resmî teklif yok. En-Nesyri’nin önerildiği takımlardan geri dönüş bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası