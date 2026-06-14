Sarı lacivertlilerde taraftarlar şampiyonluk kadrosuna kavuşmak için sabırsızlanıyor. Yönetim ise yeni oyunculara yer açmak ve harcama limitini rahatlatmak için önceliği oyuncu satışına verecek.

MEHMET EMİN ULUÇ - Fenerbahçe’de seçim sürecinde camia, başkanın kim olacağından bağımsız yapılacak transferlere odaklanmıştı. Yarışı, rekor oyla, efsane başkan Aziz Yıldırım kazandı ancak henüz taraftarın beklentilerine cevap verecek bir transfer gelişmesi yaşanmadı. Zira, seçim öncesi anlaşma sağlanan Vedat Muriç’i bile resmiyete dökmeyen yönetim, taraftardan daha farklı bir ajandaya sahip. Aziz Yıldırım ve kurmaylarının önceliği, mevcut şartlarda 35 milyon avro bandında olan transfer bütçesini yükseltmek. Bunun için de akılcı bir temizlik politikası şart.

Aziz Yıldırım

ZENGİN ALICILAR ARANIYOR

Başkan Aziz Yıldırım, yenilere yer açmak için lejyonerleri gönderirken hem bonservis geliri elde etmek hem de yıllık ücretleri aşağı çekmek gibi kapsamlı hesaplar içinde. Semedo, Musaba, Fred takımda düşünülmeyen isimler. Oosterwolde ve Brown’un durumunu gelecek teklifler belirleyecek. Cherif’in kiralık gönderilmesi neredeyse kesin gibi. Yüksek maliyetli isimlerden Kante ve Talisca, hatta belki Ederson bile zengin bir alıcı bulunması hâlinde elden çıkarılacak. Fall, Diouf, Livakovic, Mimovic, Fayed, Amrabat ve Becao zaten satış listesinde.

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