Fransız golcüyle anlaşan F.Bahçe, italyanlarla pazarlıkta. Domenico Tedesco, eski öğrencisi Christoph Nkunku’yu Kadıköy’e gelmeye ikna etti. Ancak tok satıcı Milan’ın sürekli rakam yükseltmesi transferin önünde büyük bir engel.

Golcü arayışındaki Fenerbahçe, anlaşma sağladığı Alexander Sörloth’un transferini Atletico Madrid’in yüksekten uçması sebebiyle bitiremeyince alternatif isimlere yönelmişti. Sarı lacivertlilerin ilk tercihi Domenico Tedesco’nun Leipzig’ten öğrencisi Christopher Nkunku oldu. İtalyan devinde istediği kadar forma şansı bulamayan 28 yaşındaki Fransız yıldız, Tedesco’nun da devreye girmesiyle Fenerbahçe’nin teklifini kabul etti. Ancak Sörloth’taki problem Nkunku’da da sarı lacivertlilerin önünü kesmiş durumda.

ALTERNATİFİ DOVBYK

Fenerbahçe’nin yoğun isteğini fırsat bilen Milan, 32 milyon avro piyasa değeri olan Nkunku için 35 milyon avrodan aşağı inmezken, bu rakamı da tek kalemde tahsil etmenin derdinde. Sarı lacivertliler, tok satıcı rolündeki İtalyan devinin inadını kırmaya çalışırken, bir yandan da Roma’dan Artem Dovbyk için girişimleri hızlandırdı. Golcü hattında değişiklik yapmak isteyen Roma’dan Dovbky’e talip olan Fenerbahçe, 20 milyon avroluk bir bonservis talebiyle karşı karşıya, ancak Everton’ın da Ukraynalıya talip olması başka bir zorluk.

ARADIĞINI BULAMADI

Sezon başında 35 milyon avro karşılığında Chelsea’den transfer olduğu Milan’da 14 maça çıkan Christopher Nkunku, Serie A’da bir gol atarken iki de asist yaptı. Fransız futbolcu direkt oynayacağı bir takıma gitmek istiyor.

MESAİ BAŞLIYOR

Fenerbahçe’de devre arası tatili sona erdi. Sarı lacivertli oyuncular bugün Süper Kupa yarı finalindeki Samsunspor maçının hazırlıklarını başlayacak. Sakatlıkları geçen Çağlar, Semedo ve Alvarez takımla çalışmalara katılacak. Tedavileri süren Talisca ile Brown’a ise özel program uygulanacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası