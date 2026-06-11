Muriqi ile Guirassy’de işlem tamam, resmî açıklama bekleniyor. Golcülerle anlaşan Fenerbahçe, hem Mallorca hem Dortmund’la bonservis için el sıkıştı. Oğuz Çetin’in yürüttüğü operasyonda pürüz kalmadı. Transferler için geri sayım başladı.

MEHMET EMİN ULUÇ - Fenerbahçe’de transfer bombaları golcülerle patlayacak. En-Nesyri, Duran ve Cenk Tosun’u yollayıp takımı Sıddık Cherif’e bırakan Sadettin Saran yönetiminden bayrağı devralan Aziz Yıldırım ve ekibi, hem Vedat Muriqi’yi hem de Serhou Guirassy’yi bitirdi. Sarı lacivertli formayı giyebilmek için La Liga ekipleri dahil birçok teklifi elinin tersiyle geri çeviren Muriç için Mallorca’yla 15 milyon avroya anlaşan Fenerbahçe, Kosovalı yıldızı hafta sonuna kadar İstanbul’a getirmeye hazırlanıyor.

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SONRA STOPER…

Görüşmeleri Sadettin Saran yönetimi tarafından başlatılan Serhou Guirassy için de Borussia Dortmund’la anlaşma sağlandı. Arap ekiplerinden gelen astronomik tekliflere rağmen sarı lacivertlilerin projesini benimseyen 30 yaşındaki Gineli golcü Kadıköy’e gelmek için gün sayıyor. Alman ekibiyle ödeme şartlarını konuşan Fenerbahçe, Guirassy’yi Muriqi ile beraber aynı gün İstanbul’a indirerek transfere hızlı bir giriş planlıyor. Sonrasında stoper bombaları patlayacak.

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