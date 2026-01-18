Fenerbahçe arsaVev, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 15. haftasında konuk ettiği Fatih Vatan Spor’u 11-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

GOLLE YAĞMUR GİBİ

Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde oynanan maçta golleri 7. ve 67 dakikalarda Flourish Chioma Sabastine, 17. ve 37. dakikalarda Andrea Stašková, 20. dakikada Ece Türkoğlu, 23. dakikada Busem Şeker, 35. dakikada Konya Plummer, 39. dakikada Marta Cox, 87. ve 89. dakikalarda Zeynep Kerimoğlu 90+1. dakikada Yağmuz Uraz kaydetti.

FENERBAHÇE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu galibiyetle puanını 43’e yükselten sarı lacivertliler, zirvedekini yerini korudu.

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımımız, haftaya Sercan İnşaat Gaziantep ALG Spor’u ağırlayacak.

