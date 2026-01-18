Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'ye Jhon Duran müjdesi: Aston Villa maçında sahada
UEFA Avrupa Ligi’nde 1-1 sona eren Fenerbahçe–Ferencvaros karşılaşmasının uzatma dakikalarında kırmızı kart gören Jhon Duran hakkında karar netleşti. Sarı-lacivertli yönetimin girişimleri sonucunda cezası kaldırılan Kolombiyalı futbolcu, Aston Villa karşılaşmasında sahada olabilecek.
Özetle
Fenerbahçe'nin itirazı sonucu, futbolcu Jhon Duran'a verilen 2 maçlık ceza UEFA tarafından kaldırıldı ve Duran Aston Villa maçında sahada olabilecek.
- Jhon Duran, Ferencvaros maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza almıştı.
- Fenerbahçe, UEFA Hukuk Departmanına itirazda bulundu.
- Yapılan temyiz sonrası Jhon Duran'ın cezası kaldırıldı.
- Duran, 22 Ocak'taki Aston Villa maçında forma giyebilecek.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Jhon Duran'la ilgili müjdeli haber geldi. Fenerbahçe, UEFA Hukuk Departmanına itiraz etti. Temyize gidildikten sonra ceza kaldırıldı. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu; Ferencvaros maçında kırmızı kart gören Jhon Duran'a 2 maç ceza vermişti. Brann maçında forma giyemeyen Jhon Duran'ın cezasıyla ilgili Fenerbahçe yönetimin yaptığı başvurudan olumlu sonuç aldı.
Alınan kararın ardından Jhon Duran, Fenerbahçe'nin 22 Ocak Perşembe akşamı konuk edeceği Aston Villa maçında sahada olacak.
