UEFA Avrupa Ligi’nde 1-1 sona eren Fenerbahçe–Ferencvaros karşılaşmasının uzatma dakikalarında kırmızı kart gören Jhon Duran hakkında karar netleşti. Sarı-lacivertli yönetimin girişimleri sonucunda cezası kaldırılan Kolombiyalı futbolcu, Aston Villa karşılaşmasında sahada olabilecek.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Jhon Duran'la ilgili müjdeli haber geldi. Fenerbahçe, UEFA Hukuk Departmanına itiraz etti. Temyize gidildikten sonra ceza kaldırıldı. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu; Ferencvaros maçında kırmızı kart gören Jhon Duran'a 2 maç ceza vermişti. Brann maçında forma giyemeyen Jhon Duran'ın cezasıyla ilgili Fenerbahçe yönetimin yaptığı başvurudan olumlu sonuç aldı.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Jhon Duran'la ilgili müjdeli haber geldi

Alınan kararın ardından Jhon Duran, Fenerbahçe'nin 22 Ocak Perşembe akşamı konuk edeceği Aston Villa maçında sahada olacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası