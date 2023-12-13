Fenerbahçe'den Becao açıklaması! Brezilyalı stoperin dönüş tarihi belli oldu

13 Aralık 2023 16:31 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 16:34

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu son hafta maçında Spartak Trnava ile karşılaşacak.

Teknik direktör İsmail Kartal, yarınki mücadele öncesi basın toplantısında soruları cevapladı.

Gruptan çıkmak istediklerini söyleyen Kartal, "Kendi seyircimizin önünde 3 puan alıp gruptan çıkmayı hedefliyoruz. Elimiz güçlü, kadromuz bayağı geniş. Son 2 lig maçında da Nordsjaelland maçındaki ağır skordan sonra iyi toparlandık, iyi reaksiyon verdik." ifadelerini kullandı.

İSMAİL KARTAL'DAN BECAO VE SERDAR AZİZ AÇIKLAMASI

Sakatlığından dolayı formasından uzak kalan Serdar Aziz ve Rodrigo Becao'nun dönüş tarihi hakkında bilgi veren İsmail Kartal, "Serdar takımla çalışıyor doğru ama henüz hazır değil. 6 haftadır idman yapmıyor. Maç ritmini yakalaması gerekiyor, bakalım göreceğiz. Becao'nun ocak ayının ortalarına doğru takımla antrenmanlara başlamasını bekliyorum. Kesin değil ama benim öngörüm bu yönde." görüşlerini aktardı.

İSMAİL KARTAL'DAN TFF'NİN KARARINA CEVAP

Halil Umut Meler ve hakem camiasına geçmiş olsun dileklerini ileten İsmail Kartal, "Bir daha böyle bir şeyin yaşanmamasını diliyorum. Liglerin ertelenmesi ile ilgili söyleyeceğim bir şey yok. Açıklamayı kulübümüz yapacaktır. Biz kendi evimizde oynayacakken şimdi deplasmana gideceğiz ligde ama TFF'nin aldığı karara yapabileceğimiz bir şey yok. Bu kulübümüzü ilgilendiren bir durum." dedi.

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