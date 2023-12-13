İsmail Kartal'dan Trnava maçı için takıma mesaj: Erkenden bitirelim!

13 Aralık 2023 07:26 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 07:31

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Türkiye’de futbol iklimi buz kesse de temsilcilerimiz Avrupa’da ciddi sınavlar verecek. İşte onlardan birisi de Fenerbahçe. İsmail Kartal yönetimindeki Kanarya, yarın sahasında Spartak Trnava ile karşılaşacak. Slovak temsilcisinin grupta hiçbir iddiası yok. Sarı lacivertliler açısından ise Konferans Ligi’nde konumu belirleyecek bir mücadele. 9 puanlı sarı lacivertlilerin gruptan çıkması için kazanıp beklemesi gerekiyor. Çünkü grup liderliği Ludogorets (9 puan)-Nordsjaelland (10 puan) maçının sonucuna bağlı. Gruptan lider çıkmak demek Şubat ayına kadar dinlenme anlamına geliyor.

YEDEKLERE GÜVENİYOR

İşi riske atmak istemeyen Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, takımını Türkiye’deki futbol havasından uzak tutmaya çalışırken Spartak Trnava karşısında erken sonuç istiyor. Çünkü her geçen dakika hem rakibin direncinin artmasına hem de diğer maçın neticesinin etkilenmesine sebep olacak. O nedenle erken goller bulmaları gerektiğini belirten Kartal, ilk dakikadan itibaren kendi oyunlarını sahada gösterip baskı ile fark oluşturmaları gerektiğine inanıyor. Konferans Ligi’nde genelde rotasyona giden Kartal maçın önem derecesi yüksek olsa da yedek ağırlıklı isimlere de güveniyor.