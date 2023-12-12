Fenerbahçe'den müthiş istatistik! Dünya devlerini geride bıraktı

12 Aralık 2023 17:22 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 17:25

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Sabah Gazetesi

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, 15'inci haftanın sonunda 40 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Sezon başında çarpıcı transferlere imza atan ve çok konuluşan sarı lacivertliler, dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.

Doğru kadro planlamasının meyvesini toplayan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonlarda büyük paralar harcamasına rağmen gelen oyuncuların ortaya koyduğu performansla hayal kırıklığı yaşamıştı. Bu sezon İsmail Kartal'a teslim edilen sarı lacivertliler, kurulan kadro ile hedefi tam 12'den vurdu.

Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Fred gibi dünya yıldızlarının da aralarında olduğu 14 futbolcu ile sözleşme imzalanırken, bu futbolcular takımı sırtladı. Harcanan 56.8 milyon Euro rekor bonservisin karşılığı misliyle alındı.

EN YAKIN TAKİPÇİYE 9 FARK

Majör ligler ve Süper Lig'in baz alındığı değerlendirmede Fenerbahçe, tüm kulvarlarda yeni oyuncularından bulduğu 71 gollük (39 gol-32 asist) katkıyla 116 takım arasında Avrupa'da ilk sırada yer aldı.

Hem gol hem de asistte liderliği domine eden Kanarya'yı, 3 Alman ekibi Eintracht Frankfurt (62), Leverkusen (56) ve Leipzig (47) izledi. Listede Volkan Demirel'in ayağa kaldırdığı Hatayspor da 10 takım içinde kendine 5. sırada yer buldu.

DEVRE ARASI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan devre arası transferleri için harekete geçen Fenerbahçe, stoper transferi için belirlenen adaylarla görüşmeler yaparken menajerlerden de öneriler geliyor. Enganche Sports'un haberine göre; West Ham United'tan Kurt Zouma, menajer aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi. Ali Koç yönetiminin futbolcunun transferi hakkında olumlu veya olumsuz bir karar almadığı belirtildi.

Transfermarkt’a göre değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Fransız stoper Kurt Zouma, takımıyla ligde 14 maça çıktı, 1 gol attı. Futbolcunun takımıyla 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.