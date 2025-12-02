Anadolu Ajansı
Fenerbahçe'den Galatasaray derbisi kararı: Biletler 100 liradan satılacak
Fenerbahçe Spor Kulübü, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasındaki Galatasaray GAİN derbisinin Chobani Stadı'nda oynanacağını açıkladı.
BİLETLER 100 LİRADAN SATILACAK
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak derbi mücadelesinin biletlerinin yarın saat 15.00'ten itibaren 100 liradan satışa sunulacağı duyuruldu.
İKİ EKİP DE 10'DA 10 YAPTI
Ligde 10'da 10 yapan iki ekibin derbide karşı karşıya geleceği müsabaka, 7 Aralık Pazar günü saat 14.00'te başlayacak.
