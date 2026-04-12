Fenerbahçe'den Galatasaray maçı sonrası jet paylaşım
Fenerbahçe, Galatasaray'ın Süper Lig'de Kocaelispor ile berabere kalmasının ardından motivasyon paylaşımı yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında lider Galatasaray, konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı ve zirve yarışında 2 puanlık kayba uğradı.
ZİRVEDE YARIŞ KIZIŞTI
Lider sarı kırmızılılar ile en yakın takipçisi Fenerbahçe arasındaki puan farkı 2'ye düştü ve yarış yeniden alevlendi. Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybettiği Kocaelispor maçının ardından bir paylaşım yaparak taraftarına seslendi.
MOTİVASYON PAYLAŞIMI
Sarı lacivertlilerden yapılan paylaşımda, "Kadıköy’de, deplasmanda, sokakta hep beraber son ana kadar İnanFenerbahçe!" ifadelerine yer verildi.
