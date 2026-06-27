Kariyerini Portekiz'de sürdüren Lincoln Henrique'nin, TFF 1'inci Lig'in yeni ekibiyle anlaşma sağladığı iddia edildi. 27 yaşındaki Brezilyalı orta saha, 2017-2018 sezonunda Çaykur Rizespor ve 2022-2023 sezonunun ilk yarısında Fenerbahçe formaları giymişti.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'u 80 puanla şampiyon tamamlayarak 1'inci Lig'e yükselme başarısı gösteren Bursaspor, Türkiye'de daha önce Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele eden Lincoln Henrique'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

BONSERVİSİ 2 MİLYON EURO

Sporx'in Portekiz basınından Record'dan aktardığı habere göre; Bursaspor, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Portekiz ekibi Alverca ile anlaşma sağladı. Yeşil-beyazlı kulübün, Brezilyalı futbolcu için Alverca'ya 2 milyon euro bonservis ödeyeceği ve Lincoln Henrique'nin haklarının yüzde 70'ini alacağı aktarıldı.

Fenerbahçe, Ocak 2025'te Lincoln Henrique'yi Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye kiralamıştı.

2+1 YILLIK ANLAŞMA

Güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro olarak gösterilen Lincoln Henrique'nin, kısa bir süre içerisinde Türkiye'ye gelip, Bursaspor ile 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Alverca'da geçtiğimiz sezon 32 maçta süre bulan oyuncu, 2 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

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