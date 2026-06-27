Anadolu Ajansı
Kırmızı bültenle aranıyordu! Uyuşturucu kaçakçısı Mersin'de yakalandı
Kırmızı bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Mersin'de yakalandı.
Özetle DinleKırmızı bültenle aranıyordu! Uyuşturucu kaçakçısı ...
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Gündem az önce
İl Emniyet Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çalışmasıyla kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu bir uyuşturucu kaçakçısının Mersin'de yakalandığını duyurdu.
- Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çalışması sonucunda yabancı uyruklu şüphelinin yeri tespit edildi.
- Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.
- Asayiş, Narkotik, İstihbarat, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları şubeleri ekipleri operasyonda yer aldı.
- Kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu uluslararası uyuşturucu kaçakçısı D.M. yakalandı.
- Yakalanan şüpheli Mezitli ilçesinde gözaltına alındı.
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen çalışma sonucunda yabancı uyruklu şüphelinin yeri tespit edildi.
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Bu kapsamda, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş, Narkotik, İstihbarat, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları şubeleri ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu uluslararası uyuşturucu kaçakçısı D.M. Mezitli ilçesinde yakalandı.
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