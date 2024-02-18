Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Spor > Fenerbahçeli golcü galibiyet sonrası Eyüp Sultan'a koştu! Sabah namazında dua etti

    Fenerbahçeli golcü galibiyet sonrası Eyüp Sultan'a koştu! Sabah namazında dua etti

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Fenerbahçeli golcü galibiyet sonrası Eyüp Sultan&#039;a koştu! Sabah namazında dua etti
    Serdar Dursun, Fenerbahçe, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Devre arasında yeniden Fenerbahçe'ye dönen Serdar Dursun, zorlu Rizespor deplasmanında gol atarak takımının 3 puan almasına katkı sağlamıştı. Milli futbolcu İstanbul'a dönünce soluğu Eyüp Sultan'da aldı.

    Süper Lig'in 26. haftasında Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe, ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı maçı 3-1 kazanmıştı.

    Yaklaşık 6 ay sonra yeniden Sarı-lacivertli ekibe dönen Serdar Dursun, maça ikinci yarıda girerek beraberliği getiren isim olmuştu.

    Maç genelinde ortaya koyduğu performansla adından söz ettiren milli oyuncu, İstanbul'a gelince Eyüp Sultan Camii'sinde sabah namazı kıldı.

    Taraftarlarla fotoğraf çektiren Serdar'a yoğun ilgi gösterildi.

    Fenerbahçeli golcü galibiyet sonrası Eyüp Sultan'a koştu! Sabah namazında dua etti

    İSMAİL KARTAL ÇOK İSTEMİŞTİ

    Sezon başı Fatih Karagümrük'e transfer olan Serdar Dursun, kısa bir aradan sonra yeniden Fenerbahçe'ye dönmüştü.

    İsmail Kartal'ın yoğun isteği üzerine alınan 32 yaşındaki oyuncunun Edin Dzeko ile beraber çift santforda süre alması bekleniyor.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Süper Lig'e böylesi yakışırdı! Alanyaspor - Adana Demirspor maçında 6 gol var, son sözü Yusuf Sarı söyledi - SporSüper Lig'e böylesi yakışırdı! Alanyaspor - Adana Demirspor maçında 6 gol var, son sözü Yusuf Sarı söylediCarlo Ancelotti ilk kez bunu açıkladı! Arda Güler aralarında yem olabilir, Real Madrid’de yer yerinden oynayacak - SporCarlo Ancelotti ilk kez bunu açıkladı! Arda Güler aralarında yem olabilir, Real Madrid’de yer yerinden oynayacakSemih Kılıçsoy için geliyorlar! Şampiyonlar Ligi'ne kalır kalmaz bu transferi bitirecekler - SporSemih Kılıçsoy için geliyorlar! Şampiyonlar Ligi'ne kalır kalmaz bu transferi bitireceklerOkan Buruk, yıldızları Ankaragücü maçında dinlendirecek! Galatasaray'ın 11'i belli oldu - SporOkan Buruk, yıldızları Ankaragücü maçında dinlendirecek! Galatasaray'ın 11'i belli olduFutbol camiasını yıkan ölüm! TFF acı haberi duyurdu, yıldız futbolcu kansere yenik düştü - SporFutbol camiasını yıkan ölüm! TFF acı haberi duyurdu, yıldız futbolcu kansere yenik düştüGalatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıran transfer! Altay Bayındır ezeli rakibe imza atıyor - SporFenerbahçe'nin eski kaptanı Altay Bayındır imzalıyorSüper Lig devinden sürpriz anlaşma! Resmi açıklama geldi, Manchester City ile birleştiler - SporSüper Lig şampiyonu resmen duyurdu16 ülke, 25 takım, 175 sporcu... Bisikletin kalbi Antalya - Spor16 ülke, 25 takım, 175 sporcu... Bisikletin kalbi AntalyaKonyaspor maçı öncesi Beşiktaş'a 6 yıldızdan güzel haber - SporKonyaspor maçı öncesi Beşiktaş'a 6 yıldızdan güzel haberÖnce Jorge Jesus'u şimdi de Fatih Terim'i yaktı! Yine Samet Akaydın vakası... - SporÖnce Jorge Jesus'u dün gece de Fatih Terim'i yaktı!
    Sonraki Haber Yükleniyor...