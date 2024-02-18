Fenerbahçeli golcü galibiyet sonrası Eyüp Sultan'a koştu! Sabah namazında dua etti
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Devre arasında yeniden Fenerbahçe'ye dönen Serdar Dursun, zorlu Rizespor deplasmanında gol atarak takımının 3 puan almasına katkı sağlamıştı. Milli futbolcu İstanbul'a dönünce soluğu Eyüp Sultan'da aldı.
Süper Lig'in 26. haftasında Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe, ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı maçı 3-1 kazanmıştı.
Yaklaşık 6 ay sonra yeniden Sarı-lacivertli ekibe dönen Serdar Dursun, maça ikinci yarıda girerek beraberliği getiren isim olmuştu.
Maç genelinde ortaya koyduğu performansla adından söz ettiren milli oyuncu, İstanbul'a gelince Eyüp Sultan Camii'sinde sabah namazı kıldı.
Taraftarlarla fotoğraf çektiren Serdar'a yoğun ilgi gösterildi.
İSMAİL KARTAL ÇOK İSTEMİŞTİ
Sezon başı Fatih Karagümrük'e transfer olan Serdar Dursun, kısa bir aradan sonra yeniden Fenerbahçe'ye dönmüştü.
İsmail Kartal'ın yoğun isteği üzerine alınan 32 yaşındaki oyuncunun Edin Dzeko ile beraber çift santforda süre alması bekleniyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi