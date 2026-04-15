Kanarya’nın hücum hattının sergilediği performans dikkati çekiyor. F.Bahçe’de Asensio, Talisca, Nene ve Kerem toplam 64 gol kaydetti. Bu dörtlü son şampiyonlukta Sow, Emenike, Kuyt ve Webo ile ulaşılan 70 gollük efsanevi istatistiğe çok yaklaştı.

Lider Galatasaray ile puan farkının 2’ye düşmesiyle şampiyonluk için artık daha iddialı hâle gelen Fenerbahçe’de hücum hattının ortaya koyduğu performans taraftarı heyecanlandırıyor. Marco Asensio, Anderson Talisca, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu’ndan oluşan dörtlü, kulübün son şampiyonluğunu kazandığı efsane kadronun istatistiklerine göz dikti. Sarı lacivertlilerin bu sezonki skor yükünü sırtlayan dört yıldız, toplamda 64 gollük bir katkıya ulaştı. Asensio 11 gol, 12 asist (23 skor katkısı) Talisca 15 gol, 4 asist (19 skor katkısı), Nene 9 gol, 3 asist (12 skor katkısı) ve Kerem 5 gol, 5 asistle (10 skor katkısı) verdi.

Marco Asensio

2013-14’ÜN İZİNDE

Fenerbahçe’nin son lig şampiyonluğunu elde ettiği 2013-14 sezonunda; Moussa Sow, Emmanuel Emenike, Dirk Kuyt ve Pierre Webo dörtlüsü, sezonu toplamda 70 gol katkısıyla tamamlamıştı. O dönem “Fener’in Dört Atlısı” olarak adlandırılan bu grubun performansı, şampiyonluğun en büyük anahtarı olmuştu. O dönemde Sow 15 gol, 7 asist (22 skor katkısı), Emenike 12 gol, 9 asist (21 skor katkısı), Kuyt 10 gol, 6 asist (16 skor katkısı) ve Webo da 9 gol, 2 asist (11 skor katkısı) sunarak şampiyonluğu getiren isimler olmuştu. Sarı lacivertlilerin yen dörtlüsü performanslarıyla şampiyonluk sezonunun izini sürerken “O sene bu sene” dedirtiyor.

Dorgeles Nene

CEZALILARIN YERİ DOLACAK

Fenerbahçe, cezalı 12 bin koltuk sebebiyle taraftarına tribünleri boş bırakmama çağrısı yaptı. Yönetimin çağrısına kulak veren taraftar önceki gün satışa çıkan biletleri kısa sürede tüketti. Şampiyonluk için kenetlenen sarı lacivertliler Rize maçında tribünleri tamamen dolduracak.

