Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı kadrosunda 4 eksik!
Süper Lig'in 18. haftasında yarın Akdeniz ekibi Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.
Sarı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Levent Mercan, Archie Brown ve Sebastian Szymanski ile Afrika Kupası'nda yer alan Youssef En-Nesyri kadroda yer almadı.
Fenerbahçe'nin Corendon Alanyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Matteo Guendouzi, Edson Alvarez, Fred Rodrigues, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Jhon Duran.
