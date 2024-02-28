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    • Haberler > Spor > Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Zdenek Zeman hastaneye kaldırıldı

    Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Zdenek Zeman hastaneye kaldırıldı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Fenerbahçe&#039;nin eski teknik direktörü Zdenek Zeman hastaneye kaldırıldı
    Fenerbahçe, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran 76 yaşındaki teknik direktör Zdenek Zeman'ın yaşadığı rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

    Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Zdenek Zeman, 19 Şubat'ta geçirdiği ameliyat sonrası yeniden hastaneye kaldırıldı.

    İtalyan basınında çıkan haberlerde, 76 yaşındaki teknik adamın şah damarına takılan stentlerden birinde sorun yaşadığı ve ikinci kez ameliyat olabileceği belirtildi.

    FENERBAHÇE'DE GÖREV YAPMIŞTI

    Zeman, rahatsızlığının ardından 10 gün önce bir operasyon geçirmişti. Çek çalıştırıcı, iyileşme sürecinin 4 ila 6 ay arasında sürebileceği göz önüne alınarak, İtalya Serie C takımı Pescara'daki görevinden ayrılmıştı. Tecrübeli teknik adamın yerine geçen hafta Giovanni Bucaro getirilmişti.

    Zdenek Zeman, 1999-2000 sezonunda Fenerbahçe'de de teknik direktör olarak görev yapmıştı. Sarı lacivertli takımın başında 11 maça çıkan Çek hoca 3 galibiyet, 5 beraberlik, 3 yenilgi elde etmiş ve 1.27 puan ortalaması yakalamıştı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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