Fenerbahçe'nin liderlik hesabı! Tur için ihtimal çok

14 Aralık 2023 07:53 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 07:54

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Fenerbahçe’nin, Konferans Ligi’ndeki durumunu kesinleştirecek Spartak Trnava maçı öncesi konuşan İsmail Kartal önemli açıklamalar yaptı. “Seyircimizin önünde kazanıp gruptan çıkmayı hedefliyoruz. Elimiz güçlü, kadromuz geniş” diyen Kartal, “Nordsjaelland’daki ağır skordan sonra iyi toparlandık” vurgusu yaptı. İsmail Hoca, “Kazandığımız takdirde her türlü çıkıyoruz. Liderlik ihtimalimiz var” diye konuşurken, sakatlıktan çıkan Serdar Aziz’i maç eksiği sebebiyle yedek soyunduracağını söyledi.

TFF BÖYLE İSTEDİ

Türk futbolundaki Halil Umut Meler depremine ve artçılarına da değinen İsmail Kartal, tecrübeli hakeme geçmiş olsun dileklerinde bulunurken, “Liglerin ertelenmesi ile ilgili söyleyeceğim bir şey yok. Açıklamayı kulübümüz yapacaktır” dedi. Ancak, “Evimizde oynayacakken şimdi deplasman var” eklemesini yapmadan da duramadı. Alınan karar karşısında yapacakları bir şey olmadığının altını çizen İsmail Hoca, Becao sorusuna ise, “Beklentim ocak ayında takımla çalışmalara başlaması” cevabı verdi.

TUR İÇİN İHTİMAL ÇOK

Konferans Ligi’nde son maçını kaybedince liderlikten üçüncü sıraya düşen Fenerbahçe, Spartak Trnava’yı yendiği takdirde turluyor. Ayrıca Kanarya, berabere kalır, Ludogorets kaybederse de tur cepte. Temsilcimiz yenilirse umutlar Ludogorets’in farklı mağlubiyete kalacak. Liderlik için ise, F.Bahçe’nin galibiyeti, rakiplerin beraber kalması ya da Ludogorets kazanırken, Fenerbahçe’nin Bulgar ekibinden 2 farklı averajla öne geçmesi gerekiyor.