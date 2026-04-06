Fenerbahçe Opet'in anlaştığı ABD'li basketbolcu Breanna Stewart, İstanbul'a geldi. 31 yaşındaki forvet oyuncusu, 2022-2023 sezonunda sarı-lacivertli formayı giymişti.

F.BAHÇE'YE GERİ DÖNDÜ

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'mızın yeni transferi ABD'li yıldız oyuncu Breanna Stewart, İstanbul'a geldi. Stewart'ı İstanbul Havalimanı'nda kadın basketbol şubemizin yetkilileri karşıladı." ifadelerine yer verildi.

EUROLEAGUE WOMEN FİNAL SİX ÖNCESİ ÖNEMLİ TAKVİYE

Sarı lacivertlilerden daha önce transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Kazandığı tarihi başarılar, imza attığı rekorlar ve geçmişten bugüne dek kadrosunda yer alan dünya yıldızlarıyla Türk Sporuna büyük bir marka değeri kazandıran Türk Basketbolunun Lokomotifi takımımız, çok büyük bir anlaşmaya daha imza attı.



Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımız, 2022-23 sezonunda Çubuklu formamızı giyen, ilk EuroLeague Women şampiyonluğumuzu kazandığımız kadronun en önemli parçalarından biri olan Dünya Yıldızı forvet Breanna Stewart ile anlaşmaya varmıştır.



Zaragoza’da düzenlenecek EuroLeague Women Final Six organizasyonu öncesi Nisan ayında takıma katılacak oyuncumuz Breanna Stewart, üçüncü Avrupa Şampiyonluğu yolunda Çubuklu formamızla mücadele edecektir.



Breanna Stewart’a ‘Ailemize yeniden hoş geldin!’ diyor, sarı lacivert formamız altında nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası