Fenerbahçe'ye sürpriz Cengiz Ünder teklifi! '25 milyon dolar' masada

Fenerbahçe'nin devre arasında Los Angeles FC'ye kiralık olarak gönderdiği Cengiz Ünder beğeni toplamaya devam ediyor. Kulübün, sarı lacivertlilere sürpriz bir teklifte bulunduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'de beklediği süreleri bulamayan ve Jose Mourinho tarafından adeta kulübeye mahkum edilen milli futbolcu Cengiz Ünder, ara transfer döneminde Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Los Angeles FC'ye kiralanmıştı.

LAFC'nin Seattle Sounders'ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ilk golünü kaydeden 27 yaşındaki oyuncu, MLS'te 13'üncü haftanın en iyi 11'ine seçilme başarısı gösterdi.

"25 MİLYON DOLARI DÜŞÜRÜN" TALEBİ

Performansı ile övgüleri toplayan ve takıma adapte olan Cengiz'in bonservisiyle ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sabah'ın haberine göre; Los Angeles FC, sezon sonunda futbolcunun bonservisini almak istiyor ancak Fenerbahçe ile yapılan anlaşmada yer alan 25 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu yüksek bulan Amerikan kulübü, bu bedelin düşürülmesi için sarı lacivertlilerle masaya oturmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe cephesinin de 2 yıllık daha kontratı olan tecrübeli futbolcu için pazarlık kapısını açık tuttuğu kaydedildi.