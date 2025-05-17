Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'ye sürpriz Cengiz Ünder teklifi! '25 milyon dolar' masada

Fenerbahçe'ye sürpriz Cengiz Ünder teklifi! '25 milyon dolar' masada

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;ye sürpriz Cengiz Ünder teklifi! &#039;25 milyon dolar&#039; masada
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin devre arasında Los Angeles FC'ye kiralık olarak gönderdiği Cengiz Ünder beğeni toplamaya devam ediyor. Kulübün, sarı lacivertlilere sürpriz bir teklifte bulunduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'de beklediği süreleri bulamayan ve Jose Mourinho tarafından adeta kulübeye mahkum edilen milli futbolcu Cengiz Ünder, ara transfer döneminde Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Los Angeles FC'ye kiralanmıştı.

LAFC'nin Seattle Sounders'ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ilk golünü kaydeden 27 yaşındaki oyuncu, MLS'te 13'üncü haftanın en iyi 11'ine seçilme başarısı gösterdi.

"25 MİLYON DOLARI DÜŞÜRÜN" TALEBİ

Performansı ile övgüleri toplayan ve takıma adapte olan Cengiz'in bonservisiyle ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sabah'ın haberine göre; Los Angeles FC, sezon sonunda futbolcunun bonservisini almak istiyor ancak Fenerbahçe ile yapılan anlaşmada yer alan 25 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu yüksek bulan Amerikan kulübü, bu bedelin düşürülmesi için sarı lacivertlilerle masaya oturmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe cephesinin de 2 yıllık daha kontratı olan tecrübeli futbolcu için pazarlık kapısını açık tuttuğu kaydedildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

11 suç örgütüne büyük darbe! Bakan Yerlikaya duyurdu, çok sayıda gözaltı var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Samsunspor, Bola'nın alternatifini buldu! Milli sol bek ile imza yakında - SporSamsunspor'a milli sol bek! İmza yakındaSatranç tahtası üzerinde tazminat oyunları! Sıradaki hamle uzlaşıyı getirebilir - SporSatranç tahtası üzerinde tazminat oyunlarıReal Madrid'den 50 milyon sterlinlik imza! 5 yıllık kontrat yolda - SporReal Madrid'den 50 milyon sterlinlik imzaSolskjaer'in acıması yok! Göndereceği oyuncuların raporunu sundu - SporSolskjaer'in acıması yok! Göndereceği oyuncuların raporunu sunduTrabzonspor'da yeni kadro mühendisliği yapılacak: Fırtına sil baştan - SporTrabzonspor'da yeni kadro mühendisliği yapılacak: Fırtına sil baştanGabriel Sara, Brezilya basınına konuştu: İkinci kupa yolda - SporGabriel Sara, Brezilya basınına konuştu: İkinci kupa yolda
Sonraki Haber Yükleniyor...