Süper Lig ekibinden şaşırtan plan! Hedefte Cengiz Ünder'in takım arkadaşı var

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor'un gözünü Amerika'ya diktiği, Cengiz Ünder'in takım arkadaşını kadroya katmak için büyük çaba sarf ettiği iddia edildi.

Galatasaray ile oynayacağı Türkiye Kupası finalinden galibiyetle ayrılarak Avrupa biletini almak isteyen Trabzonspor, önümüzdeki sezonun kadrosunu planlamak için kolları sıvadı. Bordo mavililer, gözünü MLS ekibi Los Angeles FC forması giyen yıldız isme dikti.

CENGİZ ÜNDER'İN TAKIM ARKADAŞI

Taka Gazetesi'nin haberine göre; sol kanada takviye yapmak isteyen Karadeniz ekibi, 30 yaşındaki Gabonlu futbolcu Denis Bouanga'yı transfer listesine aldı. Bouanga, Fenerbahçe'den MLS ekibine transfer olan milli futbolcu Cengiz Ünder ile birlikte forma giyiyor.

Trabzonspor'un, kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan ve güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan Gabonlu yıldız için girişimlere başlayacağı ve tüm şartları zorlayacağı kaydedildi.

TÜRKİYE'DE OYNAMAYA SICAK BAKIYOR

Bu sezon Los Angeles FC formasıyla 17 maçta 8 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Bouanga'nın Türkiye'de oynamaya sıcak baktığını iddia edildi.

Gabon Milli Takımı'nın vazgeçilmez isimleri arasında olan 30 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 10 maçta 4 gol attı ve 2 de asist üretti.

1.80 boyundaki futbolcu sol kanadın yanı sıra santrfor ve sağ kanat pozisyonlarında da forma giyebiliyor.