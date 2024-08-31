Fener’e keyifli tatiller! Alanyaspor’u farklı mağlup etti, Milli araya neşeli girdi

Sarı lacivertliler Tadic’in iki golüyle rahatladı. Dzeko bu sezon ligdeki dördüncü maçında da gol attı. Ligde oynadığı dört karşılaşmada 11 gol atıp, iki gol yiyen Kanarya üst üste ikinci maçını kazandı

EMİN ULUÇ - Rize’de gol şovu yapan Fenerbahçe’nin Kadıköy’de Alanya’yı kolay geçmesi bekleniyordu ki, sarı lacivertlilere yine kan terlemek düştü!

MOURİNHO'NUN TERCİHLERİ

Kazanan kadroyu bozmayan Jose Mourinho, yine Tadic’i sağ kanada hapsetmiş, Maximin tercihiyle takımını bir kişi eksik oynatmayı tercih etmişti. Alanya’nın atak yapmaya niyeti yoktu da Fenerbahçe’nin de sol kanattan oynadığı her top heba oluyordu. Neyse ki, Tadic her şeye rağmen Dzeko’yla uyumunu korudu da, sarı lacivertliler ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

TADİC VE İRFAN CAN FARKI

İlk gol için 43 dakika bekleyen Fenerbahçe, 61’deki Maximin-İrfan Can değişikliğiyle fabrika ayarlarına döndü. İrfan Can sağ kanadı devralınca, Tadic sola geçti ve sarı lacivertliler gaza bastı. Sırp yıldız, 65’te klasını bir kez daha konuştururken tribünler rahat bir nefes aldı: 2-0. İlk golde asisti yapan Dzeko, İrfan Can’ın pasını ağlarla buluşturup seriyi sürdürürken tribünler hâlâ Tadic’in golüne seviniyordu: 3-0. Alanya ismen sahadaydı ama Fenerbahçe cismen rakibini sahadan silmişti.

KEYİFLİ BİR MOLA OLDU

Alanya’nın tek başarılı ismi Ertuğrul direklerle yaptığı iş birliğinde En-Neysri’nin gol sevincine set çekse de, tek kişilik direniş oyunun gidişatını değiştirmedi. Fenerbahçe, kendi çaldı, kendi oynadı. Bu sezon oynadığı her maçta skor üretmeyi başaran Alanya, Fenerbahçe savunmasını aşmayı başaramazken, sarı lacivertliler Rize deplasmanından sonra üst üste ikinci karşılaşmada da kalesinde geçit vermedi. Fenerbahçe millî araya galibiyet serisiyle keyifli girdi.

ANLAMLI PANKARTLAR ZAFER BAYRAMI KUTLANDI

Fenerbahçeli futbolcular 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle dünkü maçta ısınmaya özel olarak hazırlanan pankartla çıktı. “Bir milletin kurtuluş ve varoluş zaferinin 102. yıl dönümü kutlu olsun” yazılı pankart, tribünler tarafından da alkışlandı. Karşılaşma öncesi de Maraton Alt tribününde Türk devletlerinin bayrakları dalgalandı.

İKİNCİ YARIDA SAKATLANDI DJİKU DEVAM EDEMEDİ

∂ Fenerbahçe’nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, sakatlığı sebebiyle maça devam edemedi. İkinci yarıda girdiği ikili mücadele sonrası ayağında ağrı hisseden futbolcu 59. dakikada kendini yere bıraktı. Djiku tedavisine rağmen dışarı alındı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ: TARAFTARA HEDİYE SİSTEM OTURUYOR

∂ F.Bahçe’nin stoperi Çağlar Söyüncü, “Gerçekten hocamızın istediklerini daha iyi yapmaya başladık, bu da skora ve oyuna yansıyor. İki maçtır bunun karşılığını alıyoruz. Büyük Fenerbahçe taraftarına bol skorlu galibiyetler armağan olsun” diye konuştu.

MOURİNHO: BİZDEN AYRILMASINA ÜZÜLDÜM AMA FERDİ KAFAYA KOYMUŞTU

Maçı değerlendiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, “Topu tutmayı sevin bir rakip olduklarını biliyorduk. Hafta boyunca ön alan baskısına çalıştık. Takımın taktiksel kültürü gelişiyor” derken, “Yönetimle transfer konusunda tam bir uyum içindeyiz. Ben bir transferin mümkün olup olmadığını soruyorum. Onlar da fikirlerini söylüyor. Ön libero (Amrabat) da geldi. Burada çok mutluyum” sözlerini kullandı.

HARİKA BİR TEKLİF

Portekizli çalıştırıcı Ferdi Kadıoğlu’nun transferine üzüldüğünü söylerken, “Çok çok iyi bir oyuncu kaybettik. Kulübümüz ona harika bir teklif yaptı. Eğer kalsaydı belki de Avrupa’nın en çok kazanan savunmacısı olacaktı” derken, “Fakat bedeni burada ruhu burada değildi. Ayrılmayı kafasına koymuştu. Maçlarda da vücut diliyle ayrılığı ne kadar çok istediğini gösteriyordu” şeklinde konuştu.