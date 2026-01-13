SPOR SERVİSİ
Fethiyespor-Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 13 Ocak Salı günü oynanacak maçların VAR (Video Yardım Hakem) ve AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) hakemleri belli oldu.
Özetle
Kaydet
Spor az önce
Merkez Hakem Kurulu (MHK), Ziraat Türkiye Kupası'da günün maçlarının VAR ve AVAR hakemlerini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak karşılaşmaların VAR ve AVAR hakemlerini açıkladı.
Fethiye İlçe Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak Fethiyespor-Galatasaray maçında VAR'da Eren Yemişcioğlu, AVAR'da Hakan Yemişken görev yapacak.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, yeni kararları açıkladı: Sert olacağız, affetmeyeceğiz!
Bizi Takip Edin
YORUMLAR