FIFA Başkanı Gianni Infantino, ABD Başkanı Donald Trump’ın 19 Temmuz’da oynanacak FIFA Dünya Kupası finalinin ardından düzenlenecek törende şampiyon takıma kupayı takdim edeceğini açıkladı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Fox & Friends programında yaptığı açıklamada, Dünya Kupası finalinin ardından gerçekleştirilecek kupa töreninde Donald Trump ile birlikte sahada yer alacaklarını söyledi. Infantino, kupanın kazanan takımın kaptanına Trump ile birlikte verileceğini belirtti.

Turnuva hazırlıkları sürecinde yakın temas halinde olan Infantino ve Trump’ın, final karşılaşmasını da birlikte izlemesi bekleniyor. FIFA Başkanı, Trump’ın New York New Jersey Stadyumu’ndaki törende önemli bir rol üstleneceğini belirterek, “Final maçını ABD Başkanıyla birlikte izleyeceğiz ve kupayı kazanan takıma teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“HER ZAMAN BİRLİKTEYİZ”

Kupayı birlikte verip vermeyecekleri yönündeki soruya ise “Elbette, her zaman birlikteyiz” cevabını verdi.

FIFA Başkanı açıkladı! Dünya Kupası finalinde kupayı o isim verecek: Her zaman birlikteyiz

Trump’ın Dünya Kupası’nın ödül töreninde yer alacak olması, geçen yıl New Jersey’de oynanan Kulüpler Dünya Kupası finalindeki görüntüleri yeniden gündeme taşıdı.

KUTLAMALARA DAHİL OLUNCA ÇOK KONUŞULMUŞTU

Chelsea’nin Paris Saint-Germain karşısında aldığı galibiyetle kupaya uzandığı finalin ardından şampiyonluk kupasını takım kaptanı Reece James, Donald Trump’ın elinden teslim almıştı. Ancak tören sonrasında Trump’ın sahneden ayrılmayarak Chelsea oyuncularının kutlamalarına dahil olması tartışmalara neden olmuştu. O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, bazı Chelsea futbolcularının şaşkın ifadeleri dikkat çekmiş ve yaşananlar uzun süre konuşulmuştu.

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