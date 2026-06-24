2026 Dünya Kupası'nda Özbekistan ağlarına iki gol bırakan Cristiano Ronaldo, üç tarihi rekora birden imza attı. 41 yaşındaki yıldız, Messi ile muhtemel eşleşme ihtimaline temkinli yaklaşırken kendisine yöneltilen eleştirilere de sahadan cevap verdiğini belirtti.

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'ndaki Özbekistan maçında duble yapan 41 yaşındaki yıldız Cristiano Ronaldo, üç rekor birden kırdı. Portekizli yıldız, altı farklı Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu olurken aynı zamanda turnuva tarihinde bir maçta iki gol birden atan en yaşlı oyuncu olarak tarihe geçti. Katıldığı 6. Dünya Kupası'nda 10. golünü atan Ronaldo, efsane isim Eusebio'yu geçerek Dünya Kupası tarihinde Portekiz'in en golcü oyuncusu oldu.

41 yaşındaki efsane, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Cristiano Ronaldo

MESSI İLE DÜNYA KUPASI'NDA KARŞILAŞABİLİRLER

Bu sonuçla grupta liderlik koltuğuna oturan Portekiz, gözünü son grup maçına çevirirken futbol dünyasında dikkat çeken bir ihtimal de gündeme geldi. Portekiz'in eleme aşamalarında Lionel Messi'nin formasını giydiği Arjantin ile aynı tarafta yer alma ihtimali, iki efsane futbolcunun Dünya Kupası'nda karşı karşıya gelebileceği yönündeki beklentileri artırdı.

Kariyerleri boyunca sayısız rekabete sahne olan Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, bugüne kadar herhangi bir büyük milli takım turnuvasında birbirlerine rakip olmadı.

Maçın ardından gazetecilerin bu ihtimali sorması üzerine Ronaldo, "Buna nasıl cevap vereceğimi bilmiyorum ama elbette harika olurdu. Ancak bizim için en önemli şey bugün kazanmak ve bir üst tura yaklaşmaktı. Grup aşamasını geçmek temel hedefimizdi ve bunu başardık." ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo

MESSI SORULARINI GEÇİŞTİRDİ

Öte yandan karşılaşma sonrasında yaşanan bir basın toplantısı diyaloğu da sosyal medyada gündem oldu. Bir gazeteci, "Dün Lionel Messi iki gol attı..." diyerek sorusuna başlarken Ronaldo, sorunun devamını beklemeden "Hadi bakalım" diyerek başka bir gazeteciye söz verdi.

Ronaldo daha sonra Altın Ayakkabı yarışı ve Messi ile ilgili gelen kariyer karşılaştırma sorusunu da cevapsız bırakarak, "En önemli şey takım. Birlikte hareket etmek zorundayız. Dışarıdan gelen yorumları kontrol edemeyiz. Kazanamadığımız zaman özellikle ben hedef haline geliyorum." ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo

ELEŞTİRİLERE SERT CEVAP

Portekiz basınında, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile oynanan maçın ardından hem teknik direktör Roberto Martinez hem de Cristiano Ronaldo eleştirilerin odağı olmuştu. Özellikle 41 yaşındaki yıldızın ilk 11'deki yeri tartışmaya açılmıştı.

Gelen eleştiriler hakkında konuşan Ronaldo, "Çok zor bir hafta geçirdik. Kamuoyu hem oyunculara hem de teknik direktörümüze karşı oldukça sertti. Özellikle bana yönelik eleştiriler fazlaydı. Ama bunlara alışığım. Bu mesleğin içindeyim ve işler iyi giderse 'Cristiano harika oynuyor' deniliyor, kötü giderse 'Artık yaşlandı, futbolu bırakmalı' yorumları yapılıyor. Bu hep böyle oldu. Biz de bugün sahada gereken cevabı verdik." dedi.

Cristiano Ronaldo

"BENİ UNUTMASINLAR"

Ronaldo'ya attığı golden sonra kameralara neden ‘Geri döndüm’ dediği soruldu. Ronaldo, "Unutmasınlar diye." cevabını verdi.

Portekiz, grup aşamasındaki son maçında 28 Haziran Pazar günü TSİ 02.30'da Miami Stadyumu'nda Kolombiya ile karşı karşıya gelecek. Ronaldo ve takım arkadaşları, mücadeleden puanla ayrılarak grup liderliğini garantilemeyi hedefliyor.

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