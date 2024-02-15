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    • FIFA dünya sıralaması açıklandı! Türkiye 2 basamak yükseldi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    FIFA dünya sıralaması açıklandı! Türkiye 2 basamak yükseldi
    FIFA, Türkiye, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    EURO 2024'te katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Milli Takımı, dünya sıralamasında 2 basamak yükselerek yüzleri güldürdü. Listenin ilk sırasında yer alan takım değişmedi.

    A Milli Futbol Takımı'nın başarılı formu şubat ayı sıralamasına yansıdı.

    Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan dünya sıralamasının şubat ayı sonuçlarında Türkiye yükselişe geçti.

    Şubat ayı dünya sıralamasına göre 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak Türkiye, 1505,28 puanla iki basamak yükseldi ve 35. sıraya yerleşti.

    FIFA dünya sıralaması açıklandı! Türkiye 2 basamak yükseldi

    ARJANTİN ZİRVEYİ KAPTIRMADI

    Milli takımın EURO 2024 F Grubu'ndaki rakiplerinden Portekiz 7, Çekya ise 40. sırada yer aldı.

    2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in zirvedeki yerini koruduğu listenin ilk 10 sırasında değişiklik olmadı.

    Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 4 Nisan 2024'te açıklanacak.

    Arjantin'in zaferi dünya basınında

    FIFA DÜNYA SIRALAMASI

    1    Arjantin    1855,20    

    2    Fransa    1845,44    

    3    İngiltere    1800,05    

    4    Belçika    1798,46    

    5    Brezilya    1784,09    

    6    Hollanda    1745,48    

    7    Portekiz    1745,06    

    8    İspanya    1732,64    

    9    İtalya    1718,82    

    10    Hırvatistan    1717,57  

    35. TÜRKİYE 1505,28

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Spor > FIFA dünya sıralaması açıklandı! Türkiye 2 basamak yükseldi
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