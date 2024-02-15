FIFA dünya sıralaması açıklandı! Türkiye 2 basamak yükseldi

EURO 2024'te katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Milli Takımı, dünya sıralamasında 2 basamak yükselerek yüzleri güldürdü. Listenin ilk sırasında yer alan takım değişmedi.

A Milli Futbol Takımı'nın başarılı formu şubat ayı sıralamasına yansıdı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan dünya sıralamasının şubat ayı sonuçlarında Türkiye yükselişe geçti.

Şubat ayı dünya sıralamasına göre 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak Türkiye, 1505,28 puanla iki basamak yükseldi ve 35. sıraya yerleşti.

ARJANTİN ZİRVEYİ KAPTIRMADI

Milli takımın EURO 2024 F Grubu'ndaki rakiplerinden Portekiz 7, Çekya ise 40. sırada yer aldı.

2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in zirvedeki yerini koruduğu listenin ilk 10 sırasında değişiklik olmadı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 4 Nisan 2024'te açıklanacak.

FIFA DÜNYA SIRALAMASI

1 Arjantin 1855,20

2 Fransa 1845,44

3 İngiltere 1800,05

4 Belçika 1798,46

5 Brezilya 1784,09

6 Hollanda 1745,48

7 Portekiz 1745,06

8 İspanya 1732,64

9 İtalya 1718,82

10 Hırvatistan 1717,57

35. TÜRKİYE 1505,28