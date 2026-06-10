A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda ilk maçına Avustralya karşısında çıkacak. 11 Haziran Cumartesi TSİ 07.00'de oynanacak müsabakanın hakem ekibi belli oldu.

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile oynayacağı maçın hakemi açıklandı.

VENEZUELALI HAKEM

Vancouver'da 11 Haziran Cumartesi günü TSİ 07.00'de başlayacak mücadelede Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela düdük çalacak.

Jesus Valenzuela

Valenzuela'nın yardımcılıklarını Jorge Urrego ve Tulio Moreno yapacak. Maçın 4'üncü hakemi Perulu Kevin Ortega olacak. VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda ise Peru'dan Michael Orue oturacak.

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