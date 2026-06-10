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FIFA duyurdu: Avustralya-Türkiye maçının hakemi
A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda ilk maçına Avustralya karşısında çıkacak. 11 Haziran Cumartesi TSİ 07.00'de oynanacak müsabakanın hakem ekibi belli oldu.
Özetle DinleFIFA duyurdu: Avustralya-Türkiye maçının hakemi
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A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile oynayacağı maçın hakemi açıklandı.
- Karşılaşma 11 Haziran Cumartesi TSİ 07.00'de başlayacak.
- Maçı Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuelayönetecek.
- Yardımcı hakemler Jorge Urrego ve Tulio Moreno olacak.
- VAR'da Peru'dan Michael Orue görev yapacak.
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Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile oynayacağı maçın hakemi açıklandı.
VENEZUELALI HAKEM
Vancouver'da 11 Haziran Cumartesi günü TSİ 07.00'de başlayacak mücadelede Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela düdük çalacak.
Valenzuela'nın yardımcılıklarını Jorge Urrego ve Tulio Moreno yapacak. Maçın 4'üncü hakemi Perulu Kevin Ortega olacak. VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda ise Peru'dan Michael Orue oturacak.
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