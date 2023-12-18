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    FIFA resmen duyurdu! Kulüpler Dünya Kupası formatı değişti! 2025 yılında uygulanacak

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    FIFA resmen duyurdu! Kulüpler Dünya Kupası formatı değişti! 2025 yılında uygulanacak
    Fifa

    FIFA, Kulüpler Dünya Kupası formatının 2025 yılından itibaren farklı bir formatta oynatılacağını açıkladı. Toplam 32 takımın yer alacağı turnuvada detaylar belli oldu.

    FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2025 yılından itibaren 32 takımlı yeni formatıyla düzenlenecek.

    FIFA'dan yapılan açıklamaya göre 15 Haziran-13 Temmuz 2025 tarihlerinde ABD'nin ev sahipliği yapacağı organizasyonun formatındaki değişiklikler duyuruldu.

    Yeni formatta, 6 konfederasyondan 32 takım yer alacak. 4'erli 8 gruba ayrılacak takımlar, birbiriyle tek maç üzerinden karşılaşacak. Grubu ilk iki sırada tamamlayanlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulü birbiriyle karşılaşacak. Bu formatta, üçüncülük maçları oynanmayacak.

    FIFA Dünya Kupası'ndan bir yıl önce düzenlenecek yeni organizasyona katılacak kulüplerin dağılımı, kıtalara göre şöyle:

    Avrupa: 12

    Güney Amerika: 6

    Afrika: 4

    Asya: 4

    Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler: 4

    Okyanusya: 1

    Ev sahibi takım: 1

    FIFA resmen duyurdu! Kulüpler Dünya Kupası formatı değişti! 2025 yılında uygulanacak

    FIFA KITALARARASI KUPA DÜZENLEYECEK

    FIFA, 14-18 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenecek yeni turnuvası Kıtalararası Kupa'ya katılım şartlarını da duyurdu.

    Bu organizasyonun formatında ise UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu, diğer konfederasyonların play-off turlarını geçen takımla finalde karşılaşacak.

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