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    TFF'de hareketli saatler! Kulüpler Mustafa Denizli'de ısrar ediyor

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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    Tff, Mustafa Denizli, Mehmet Büyükekşi

    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifa edeceği söylentilerini yalanlamasına rağmen yakın zamanda yeni bir seçim olabileceği iddia ediliyor. Teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ı şampiyon yapan Mustafa Denizli'nin de adaylık için ismi geçiyor.

    Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Süper Lig hakemi Halil Umut Meler'e attığı yumruk sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'nda anlaşmazlıklar yaşandığı konuşuluyor.

    Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'nin süreci iyi yönetemediğini iddia eden bazı kulüplerin seçim kararı alınması gerektiğini öne sürdüğü öğrenildi.

    Geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan istifa iddialarını yalanlayan Büyükekşi, "TFF seçimle gelinip seçimle gidilen özerk bir kurum. Görevden alma-verme gibi bir olay yok. Görevimin başındayım. İnsanları anlamıyorum niye böyle yapıyolar? Demek ki iyi niyetimiz fazla geliyor" ifadelerini kullanmıştı.

    TFF'de hareketli saatler! Kulüpler Mustafa Denizli'de ısrar ediyor

    MUSTAFA DENİZLİ TFF BAŞKANI MI OLACAK?

    Türk futbolunun efsane isimlerinden olan Mustafa Denizli için kamuoyunda sürpriz iddialar ortaya atıldı.

    Kulislerde geçen söylentilere göre Süper Lig'de birçok kulübün başkanı Denizli için sıcak görüşler belirttiği ve aday olması halinde destek vereceklerini bildirdi.

    Son olarak Altay kulübünde teknik direktörlük yapan 74 yaşındaki antrenörün bu kez başkan olarak Türk futboluna hizmet edebileceği konuşuluyor.

     

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