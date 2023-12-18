TFF'de hareketli saatler! Kulüpler Mustafa Denizli'de ısrar ediyor

18 Aralık 2023 10:45 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 11:00

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Süper Lig hakemi Halil Umut Meler'e attığı yumruk sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'nda anlaşmazlıklar yaşandığı konuşuluyor.

Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'nin süreci iyi yönetemediğini iddia eden bazı kulüplerin seçim kararı alınması gerektiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan istifa iddialarını yalanlayan Büyükekşi, "TFF seçimle gelinip seçimle gidilen özerk bir kurum. Görevden alma-verme gibi bir olay yok. Görevimin başındayım. İnsanları anlamıyorum niye böyle yapıyolar? Demek ki iyi niyetimiz fazla geliyor" ifadelerini kullanmıştı.

MUSTAFA DENİZLİ TFF BAŞKANI MI OLACAK?

Türk futbolunun efsane isimlerinden olan Mustafa Denizli için kamuoyunda sürpriz iddialar ortaya atıldı.

Kulislerde geçen söylentilere göre Süper Lig'de birçok kulübün başkanı Denizli için sıcak görüşler belirttiği ve aday olması halinde destek vereceklerini bildirdi.

Son olarak Altay kulübünde teknik direktörlük yapan 74 yaşındaki antrenörün bu kez başkan olarak Türk futboluna hizmet edebileceği konuşuluyor.