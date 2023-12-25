25 Aralık 2023 15:00 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 15:03

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray golsüz berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattı.

İki ezeli rakip zorlu mücadelenin hemen ardından bu defa Süper Kupa maçında sahne alacak.

Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde oynanacak final 29 Aralık Cuma günü saat 20.45'te ATV'den canlı yayınlanacak.

FIRAT AYDINUS HAKEMİ AÇIKLADI

Süper Kupa maçı öncesi karşılaşmanın hakemi olarak TFF'den henüz bir görevlendirme gelmedi.

Eski hakem Fırat Aydınus, final maçını Abdulkadir Bitigen'in yöneteceğini söyledi.

Galatasaray, Bitigen'in yönettiği 19 maçta 12 galibiyet 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde ederken, Fenerbahçe ise 14 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.