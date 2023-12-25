25 Aralık 2023 14:37 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 14:40

Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, Spor Zirvesi'ne katılarak basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"Galatasaray'ın devre arası 'çilekleri' var mı?" sorusuna cevap veren Timur, "Yok. Biz konuşmuyoruz. Yok. Çok umut vermemek lazım. Bir takımımız var. İmkanlar ölçüsünde olursa... Ancak, çok umut vermemek lazım. Okan Hoca bu tarafa bakmıyor, (gülerek) demek ki istemiyor" ifadelerini kullandı.

ERDEN TİMUR: TEMİZ ELLER OPERASYONU YAPILSIN

Türk futbolunun sorunlarına da değinen Erden Timur, temiz eller operasyonu yapılması gerektiğini savunarak şöyle konuştu:

"Türk futbolu adına acilen bağıranın, çağıranın hakkının daha fazla savunulduğu bir ortam sürdürülebilir değil. Dün bunun bir tezahürünü gördük. Bu iş kamuoyunu baskılayarak ve manipüle ederek yapılıyor. Futbolda temiz eller yapılsın dedik. Biz sahada böyle şeyler yaşamak istemiyoruz. Artık temiz eller operasyonu başlasın. Derbide böyle bir hata yapılması kabul edilemez Bu işi el birliğiyle düzeltilmesi lazım. Kendi haklarımızı hoyratça savunmayalım, Türk futbolu adına savunalım. Bu temiz eller operasyonu yarından tezi yok başlamalı. Hepimiz incelenerek bu operasyon yapılmalı."

OKAN BURUK'TAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Zirvesi'nde transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bazı oyuncuların son durumuna bakacaklarını bildiren Buruk, "Transfer biraz geç başlayacak. Oraya kadar düşüneceğiz. Elimizdeki oyuncuları da kullanmak istiyoruz. Birçok oyuncum var. Öncelikle onlardan faydalanmak isterim. Herkes kadrosunu güçlendirmek isteyecek. En mantıklı, en doğru şekilde bunu yapmaya çalışacağız" dedi.