Formatı değişen Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu! Derbi heyecanı...

Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nı müzeye götürmesi ile birlikte yeni formatı heyecanla beklenen Süper Kupa'da eşleşmeler de belli oldu. Buna göre; iki ekip bir sene tam dördüncü kez karşı karşıya gelecek. İşte detaylar...

Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve kupayı müzesine götürdü. Bu sonuçla birlikte gözler hem Süper Lig'de kalan maçlara hem de yeni Süper Kupa formatındaki eşleşmelere çevrildi.

Yeni Süper Kupa formatında müsabakalar tarafsız sahada ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Yarı finalde rakibini geçen takımlar final oynamaya hak kazanacak. Müsabakalar 2026 Ocak ayında oynatılacak. Maçların tarihleri henüz kesinlik kazanmadı.

4'ÜNCÜ KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Peki Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nı kazanması ile Süper Kupa'ya dair neler netleşti? Bu sonuçla birlikte Ziraat Türkiye Kupası finaliyle bu sezon 3'ncü kez karşılaşan Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Kupa finalinde bir kez daha karşı karşıya gelecek. İki ekibin ocak ayında karşı karşıya gelmesi planlanırken, taraflar neredeyse aynı yıl içerisinde 4'üncü kez karşı karşıya gelmiş olacak.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ İSE...

Galatasaray, Türkiye Kupası'nı kaybetmiş olsaydı Süper Lig'i 3'üncü sırada bitiren takımla yarı finalde eşleşecekti. Böylece ligi 3'üncü sırada bitirecek takım ise son 4'te Fenerbahçe ile eşleşecek.

Ligde son 3 haftaya girilirken, an itibarıyla 3'üncü sırada Beşiktaş bulunuyor.

YENİ FORMATTA KİM KİMİNLE OYNAYACAK?

Lig şampiyonu ile kupa şampiyonunun aynı takım olması halinde:

Lig şampiyonu ile kupa finalisti, (Galatasaray-Trabzonspor)

Lig ikincisi ile lig üçüncüsü, (Fenerbahçe-Beşiktaş, Samsunspor, Başakşehir)

Fenerbahçe lig ikincisi olması durumunda, muhtemel lig üçüncüleri Beşiktaş, Samsunspor, Başakşehir takımlarından biri ile karşılaşacak.

Lig şampiyonu ile kupa finalistinin aynı takım olması halinde:

Lig şampiyonu ile lig üçüncüsü,

Kupa şampiyonu ile lig ikincisi,

Lig ikincisi ile kupa şampiyonunun aynı takım olması halinde:

Lig şampiyonu ile kupa finalisti,

Kupa şampiyonu ile lig üçüncüsü,

Lig ikincisi ile kupa finalistinin aynı takım olması halinde: