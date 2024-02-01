Formula 1'de tarihi transfer: Lewis Hamilton rekor maaşla takım değiştirdi

Formula 1'de 7 defa şampiyon olan 39 yaşındaki Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton, 2025'ten itibaren Ferrari takımında yarışacak. Şampiyonluk kupalarına ambargo koyan Hamilton'un kazanacağı ücret dudak uçuklattı.

Formula 1'de 7 şampiyon olan 39 yaşındaki Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton, 2025'ten itibaren Ferrari takımında kariyerini sürdürecek.

Bu sezon da Mercedes takımında mücadele edecek Büyük Britanyalı pilot hakkında Formula 1'den yapılan açıklamada, "Lewis Hamilton 2025'te Ferrari'ye katılacak." bilgisi verildi.

Ferrari'nin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada ise "Lewis Hamilton'ın 2025 yılında uzun süreli sözleşmeyle takımımıza katılacağını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

HAMİLTON FERRARI İÇİN YARIŞACAK

Formula 1'de 7 şampiyonluk yaşayarak tarihe geçen Lewis Hamilton, Ferrari'ye geçerek dünya gündemini sarsttı.

Efsane pilot Michael Schumacher ile hafızalarda yer edinen Ferrari'nin bu hamlesi şampiyonluk habercisi olarak yorumlandı.

Geçen sezon 55 milyon dolar kazandığı öne sürülen Hamilton'un yeni takımında daha fazla kazanacağı konuşuluyor.

Lewis Hamilton, 2025 sezonu itibariyle Carlos Sainz'ın yerine geçecek ve Charles Leclerc'le takım arkadaşı olacak.