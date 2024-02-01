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    • Formula 1'de tarihi transfer: Lewis Hamilton rekor maaşla takım değiştirdi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Formula 1&#039;de tarihi transfer: Lewis Hamilton rekor maaşla takım değiştirdi
    Lewis Hamilton, Ferrari, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Formula 1'de 7 defa şampiyon olan 39 yaşındaki Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton, 2025'ten itibaren Ferrari takımında yarışacak. Şampiyonluk kupalarına ambargo koyan Hamilton'un kazanacağı ücret dudak uçuklattı.

    Formula 1'de 7 şampiyon olan 39 yaşındaki Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton, 2025'ten itibaren Ferrari takımında kariyerini sürdürecek.

    Bu sezon da Mercedes takımında mücadele edecek Büyük Britanyalı pilot hakkında Formula 1'den yapılan açıklamada, "Lewis Hamilton 2025'te Ferrari'ye katılacak." bilgisi verildi.

    Ferrari'nin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada ise "Lewis Hamilton'ın 2025 yılında uzun süreli sözleşmeyle takımımıza katılacağını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    Formula 1'de tarihi transfer: Lewis Hamilton rekor maaşla takım değiştirdi

    HAMİLTON FERRARI İÇİN YARIŞACAK

    Formula 1'de 7 şampiyonluk yaşayarak tarihe geçen Lewis Hamilton, Ferrari'ye geçerek dünya gündemini sarsttı.

    Efsane pilot Michael Schumacher ile hafızalarda yer edinen Ferrari'nin bu hamlesi şampiyonluk habercisi olarak yorumlandı.

    Geçen sezon 55 milyon dolar kazandığı öne sürülen Hamilton'un yeni takımında daha fazla kazanacağı konuşuluyor.

    Lewis Hamilton, 2025 sezonu itibariyle Carlos Sainz'ın yerine geçecek ve Charles Leclerc'le takım arkadaşı olacak.

    Formula 1'in yaşayan efsanesi Hamilton Kapadokya'ya hayran kaldı
    Oynat

    Formula 1'in yaşayan efsanesi Hamilton Kapadokya'ya hayran kaldı

    Formula 1 efsanesi, 7 şampiyonluğu bulunan Lewis Hamilton Türkiye'yi ziyaret etti. Nevşehir'de tatil yapan Hamilton'un Kapadokya'da sıcak hava balonuyla paylaştığı örüntüler sosyal medyada beğeni topladı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Lewis HamiltonFerrari
    Haberler > Spor > Formula 1'de tarihi transfer: Lewis Hamilton rekor maaşla takım değiştirdi
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