Fransız ekibi Guingamp'ın genç futbolcusu Kenzo Kies, serinlemek için girdiği nehirde boğularak hayatını kaybetti.

Fransız ekibi Guingamp'ta forma giyen 21 yaşındaki futbolcu Kenzo Kies, Rhone Nehri'nde boğularak hayatını kaybetti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kies'in, aşırı sıcakların etkili olduğu Fransa'da serinlemek için Lyon yakınlarında üç arkadaşıyla birlikte nehre girdiği belirtildi. Kurtarma ekipleri diğer üç kişiyi kurtarırken genç futbolcu sudan en son çıkarılan isim oldu.

Hastaneye kaldırılan Kies'in beyin ölümünün gerçekleştiği ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı.

GUİNGAMP'TAN TAZİYE MESAJI

Guingamp Kulübü, genç oyuncunun vefatının ardından başsağlığı mesajı yayımladı. Fransız kulübü, Kies'in ailesine ve yakınlarına destek olacaklarını duyurdu.

Lyon ve Saint-Etienne altyapılarında da forma giyen Kenzo Kies, geçen yaz Guingamp'a katılmış ve kulübün rezerv takımında görev yapmıştı.

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