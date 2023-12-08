Futbol maçı vahşete döndü! İtirazlara dayanamayan hakem, genç oyuncuyu bıçakladı!
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Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kosta Rika'da oynanan bir futbol maçında ortalık savaş alanına döndü. Yoğun itirazlara karşı gerginleşen hakem, genç oyuncuyu bıçaklayarak şok bir davranışta bulundu.
Kosta Rika'da oynanan bir futbol maçında 'yok artık' dedirtecek anlar yaşandı.
Misiones'in Scholler de Eldorado kasabasında oynanan amatör lig mücadelesinde yaşanan olaylar izleyenleri hayrete düşürdü.
Bir pozisyon sonrasu hakeme itirazda bulunan futbolcular, beklenmedik bir karşılık gördü.
HAKEM CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Sinirlerine hakim olamayan 62 yaşındaki hakem Remigio A. bir oyuncuyu bıçakladı.
Akciğerinde delik açılan Kevin adlı genç yıldızın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Yaşanan olay sonrası tutuklanan hakem, cezaevine gönderildi.