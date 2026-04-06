Futbolda 1., 2. ve 3. Lig play-off tarihleri TFF tarafından açıklandı, kritik maçlar Nisan sonu ve Mayıs boyunca oynanacak.

1. LİG PLAY-OFF PROGRAMI

1. Tur: 7 Mayıs Perşembe

2. Tur İlk Maç: 11 Mayıs Pazartesi

2. Tur Rövanş Maçı: 15 Mayıs Cuma

Final: 22 Mayıs Cuma

2. LİG PLAY-OFF PROGRAMI

1. Tur İlk Maçlar: 30 Nisan Perşembe

1. Tur Rövanş Maçları: 4 Mayıs Pazartesi

Kırmızı Grup Finali: 9 Mayıs Cumartesi

Beyaz Grup Finali: 10 Mayıs Pazar

3. LİG PLAY-OFF PROGRAMI

1. Tur İlk Maçlar:

ve 2. Grup: 23 Nisan Perşembe

ve 4. Grup: 24 Nisan Cuma

1. Tur Rövanş Maçları:

ve 2. Grup: 27 Nisan Pazartesi

ve 4. Grup: 28 Nisan Salı

2. Tur İlk Maçlar: 4 Mayıs Pazartesi

2. Tur Rövanş Maçları: 8 Mayıs Cuma

Final:

1-2. Grup: 14 Mayıs Perşembe

3-4. Grup: 15 Mayıs Cuma

