Futbolda 1., 2. ve 3. Lig Play-Off tarihleri açıklandı
Futbolda 1., 2. ve 3. Lig play-off tarihleri TFF tarafından açıklandı, kritik maçlar Nisan sonu ve Mayıs boyunca oynanacak.
- 1. Lig play-offları 7 Mayıs Perşembe günü başlayacak ve 22 Mayıs Cuma günü final maçıyla sona erecek.
- 2. Lig play-off'ları 30 Nisan Perşembe günü başlayacak ve 10 Mayıs Pazar günü grupların finalleri oynanacak.
- 3. Lig play-off'ları 23 Nisan Perşembe günü başlayacak ve grup finalleri 14-15 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonu 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig play-off programını açıkladı.
1. LİG PLAY-OFF PROGRAMI
1. Tur: 7 Mayıs Perşembe
2. Tur İlk Maç: 11 Mayıs Pazartesi
2. Tur Rövanş Maçı: 15 Mayıs Cuma
Final: 22 Mayıs Cuma
2. LİG PLAY-OFF PROGRAMI
1. Tur İlk Maçlar: 30 Nisan Perşembe
1. Tur Rövanş Maçları: 4 Mayıs Pazartesi
Kırmızı Grup Finali: 9 Mayıs Cumartesi
Beyaz Grup Finali: 10 Mayıs Pazar
3. LİG PLAY-OFF PROGRAMI
1. Tur İlk Maçlar:
ve 2. Grup: 23 Nisan Perşembe
ve 4. Grup: 24 Nisan Cuma
1. Tur Rövanş Maçları:
ve 2. Grup: 27 Nisan Pazartesi
ve 4. Grup: 28 Nisan Salı
2. Tur İlk Maçlar: 4 Mayıs Pazartesi
2. Tur Rövanş Maçları: 8 Mayıs Cuma
Final:
1-2. Grup: 14 Mayıs Perşembe
3-4. Grup: 15 Mayıs Cuma