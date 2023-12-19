Futbolda devrim gibi karar! VAR konuşmaları artık yayınlanacak

19 Aralık 2023 15:51 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 15:51

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Son dönemlerde Türkiye'de tartışması konusu olan VAR kayıtları İspanya'da da masaya yatırıldı.

İspanya Futbol Federasyonu ve LaLiga yönetimi, hakemler ile VAR odası arasındaki konuşmaların yayınlanması konusunda anlaşmaya vardı.

LA LIGA VAR KAYITLARINI AÇIKLAYACAK

LaLiga'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Ocak 2024'ten itibaren hakemlerin VAR odasındaki meslektaşlarıyla yaptığı konuşmaların yayınlanması konusunda federasyonla anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, uygulamanın 10-14 Ocak tarihlerindeki İspanya Süper Kupa maçları ile 12 Ocak'taki ligin 20. hafta müsabakalarından itibaren başlayacağı bilgisi paylaşıldı.