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    Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zamana ertelendi? Süper Kupa ne zaman oynanacak?

    Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zamana ertelendi, ne zaman oynanacak? | Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zamana ertelendi, ne zaman oynanacak merak ediliyor. 29 Aralık Cuma akşamı saat 20.45’te başlaması planlanan Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı iptal edildi. Maçın daha sonra oynanacağı tahmin ediliyor. Peki, GS FB maçı ne zamana ertelendi? İşte son durum…

    Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zamana ertelendi? Süper Kupa ne zaman oynanacak?
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    GS FB maçı ne zamana ertelendi, ne zaman oynanacak? Bu akşam oynanması planlanan Galatasaray Fenerbahçe maçı başlamadı. Bu gelişmenin ardından Galatasaray Fenerbahçe ne zamana ertelendi merak edildi. İşte detaylar…

    GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMANA ERTELENDİ?

    Galatasaray Fenerbahçe maçı bu akşam için iptal edildi. Maçın ne zamana, hangi tarihe ertelendiği henüz belli değil. Konu ile ilgili TFF tarafından yapılacak resmi açıklama bekleniyor.

    Galatasaray ve Fenerbahçe, Suudi Arabistan yetkililerinin Riyad'daki Süper Kupa maçına Atatürk tişörtüyle çıkmalarına izin vermemesi üzerine maça çıkmama kararı aldı.

    Futbolcular, spor kulüpleri ve siyasi parti temsilcileri Suudi Arabistan'ın bu tutumu üzerine peş peşe tepki açıklamaları paylaştı.

    TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile mücadele öncesinde bir görüşme gerçekleştirdi. İki kulüp başkanı da geri adım atmadı.

    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maç öncesi durum değerlendirmesi için TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin bulunduğu otele gelerek bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından iki kulübün başkanı arka kapıyı kullanarak otelden ayrıldı.

    Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maç iki kulübün de kararıyla iptal edildi.

    Turkcell Süper Kupa maçının seremonisinde İstiklal Marşı okunacak ve statta Türk bayrakları yer alacaktı ancak Suudi yetkililer Fenerbahçe'nin sahaya Atatürk'ün dünyaca ünlü "Yurtta sulh cihanda sulh" sözlerinin yazılu olduğu pankartla çıkmasına izin vermedi.

    Aynı şekilde Galatasaraylı futbolcuların da sahaya Atatürk tişörtleriyle çıkmasına engel olundu. İki camia da bunları kabul edilemez bulup maça çıkmadı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    GalatasarayFenerbahçe
    Haberler > Spor > Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zamana ertelendi? Süper Kupa ne zaman oynanacak?
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