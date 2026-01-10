SPOR SERVİSİ
Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu
Süper Kupa 2025 Finali'nde Galatasaray ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Syadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Saat 20.30'da başlayacak maçın VAR'ı (Video Yardımcı Hakem) açıklandı.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa 2025 Finali'nin VAR ve AVAR görevlileri açıklandı.
- Dev derbinin VAR hakemi Faruk Turtay oldu.
- AVAR'da Anıl Usta ve Ali Şansalan olacak.
Yarı finalde Trabzonspor'u 4-1'lik skorla eleyen Galatasaray ile Samsunspor engelini 2-0'la geçen Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Süper Kupa 2025 Finali'nin VAR'ı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), dev derbide VAR'da Faruk Turtay'ın, AVAR'da ise Anıl Usta ve Ali Şansalan'ın görev alacağını açıkladı.
Dev derbiyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.
