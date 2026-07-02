Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştirecek olan Galatasaray, iki hazırlık maçı yapılacağını açıkladı.

Galatasaray, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında kamp programını açıkladı.

Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol A Takımımız, 2026-2027 sezonu öncesi hazırlık kampını Avusturya’da gerçekleştirecek.

Match PR'ın organizasyonu ile gerçekleşecek kampımız ve yapılacak olan hazırlık maçlarıyla Aslanlarımız yeni sezona kendilerini hazırlayacak.

Avusturya kampımız 23 Temmuz Perşembe günü başlayacak.

Biri Summer Series Upper Austria kapsamında olmak üzere iki hazırlık maçı yapacak olan takımımız, 29 Temmuz Çarşamba günü Avusturya kampını bitirerek hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde sürdürecek.

Kampta yapacağımız hazırlık maçı programı ve bilet satışı ile ilgili duyurular yakın zamanda yapılacak." denildi.

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