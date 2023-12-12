Galatasaray'ın Kopenhag deplasmanındaki 11'i belli oldu! Parken Stadı'nda tarihi maç

12 Aralık 2023 21:34 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 22:09

Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında Galatasaray, TSİ 23.00'te Parken Stadı'nda Danimarka ekibi Kopenhag ile mücadele edecek.

KOPENHAG - GALATASARAY İLK 11'LER BELLİ OLDU

Kopenhag: Grabara, Jelert, Vavro, Boilesen, Diks, Falk, Gonçalves, Lerager, Bardghji, Elyounoussi, Claesson.

Galatasaray: Muslera, Angelino, Abdülkerim. Sanchez, Boey, Kaan Ayhan, Torreira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.

Sarı-kırmızılılar, grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 5 puan ve averajla 3. sırada bulunuyor. Kopenhag da 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 5 puanla 2. sırada yer alıyor.

KAZANMAMIZ ŞART

Gruptan çıkması için kazanması gerekiyor Galatasaray, Kopenhag karşısında galip ayrılması durumunda grubu 2. olarak tamamlayıp adını son 16 turuna yazdıracak. Sarı-kırmızılılar berabere kalır ya da kaybederse Manchester United - Bayern Münih maçının sonucuna göre gruptaki sıralama belli olacak. Galatasaray berabere kalır veya yenilirse, Manchester'ın puan kaybetmesini bekleyecek ve bu durumda yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

PARKEN STADI'NDA YİNE TARİHİ MAÇ

Parken Stadyumu'nda Galatasaray'ın iyi anıları bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, 17 Mayıs 2000 tarihinde UEFA Kupası finalinde İngiliz ekibi Arsenal ile bu statta karşı karşıya geldi. Cimbom, rakibini penaltılarla geçerek kupayı müzesine götürdü ve Türk futbolun ilk Avrupa kupasını kazandı. Teknik Direktör Okan Buruk da o müsabakada sarı-kırmızılılarla ile sahadaydı.