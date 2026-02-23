Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in oynamadığı maçlarda zorlanan Galatasaray, son olarak Konyaspor'a takıldı ve yıldız forvetin yokluğunda 9 maçta yaşanan kayıpların toplamı 23 puana ulaştı.

Victor Osimhen’in forma giymediği maçlarda zorlanan Galatasaray, son olarak Konyaspor’a yenilerek, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Geçen sezondan bu yana yıldız forvetin yokluğundaki 9 maçta yaşanan kayıpların toplamı 23 puana ulaştı.

AVRUPA DÖNÜŞÜ KÂBUS!

G.Saray, Avrupa kupaları dönüşünde bu sezon 9 maç oynadı, bunların 5’ini kazanırken, dördünde puan kaybetti. 3-0’lık Ajax galibiyeti sonrasında deplasmanda Kocaelispor’a, 5-2’lik Juventus zaferi sonrasında ise deplasmanda Konyaspor’a 2-0 yenilen sarı kırmızılılar ayrıca Avrupa dönüşleri sonrasında Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de berabere kaldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası