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Galatasaray sol stoperini arıyor! Bir İspanyol bir de tanıdık isim önerisi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray sol stoperini arıyor! Bir İspanyol bir de tanıdık isim önerisi
Galatasaray, Transfer, Ahmetcan Kaplan, Victor Nelsson, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Durumu sorulan Lucumi için Bologna 28 milyon avro isterken menajerler Laporte ve Ahmetcan Kaplan’ı teklif etti. İki ismin de Şampiyonlar Ligi, marka değeri ve kadro kalitesi sebebiyle Galatasaray’a sıcak baktığı öğrenildi.

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Kaleci dışındaki transfer durumu Victor Osimhen’in kararına göre netleşecek olan Galatasaray, sol stopere oyuncu bakıyor. Teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda Victor Nelsson’u ve Carlos Cuesta’yı satış listesine koyan sarı kırmızılılarda, bir gündeme alınan bir de menajerlerin önerdiği savunma oyuncuları bulunuyor.

Yönetimin devre arasında gündemine gelen Milan’dan Strahinja Pavlovic listede dururken Bologna’dan Jhon Lucumi için de yoklama çekildi. İtalyan ekibi 26 yaşındaki savunmacı için 28 milyon avro talep etti yönetim de frene bastı.

Ahmetcan Kaplan
Ahmetcan Kaplan

BEKLEMEDELER

Gelelim sarı kırmızılı kulübe önerilen isimlere. Menajerler Al Nassr’da forma giyen 31 yaşındaki Aymeric Laporte ile Ajax forması giyen Ahmetcan Kaplan’ı teklif etti. İki ismin de Galatasaray’da oynamaya Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olması, marka değeri ve kadro kalitesi sebebiyle dünden razı olduğu belirtilirken, sarı kırmızılılar 31 yaşındaki İspanyol stopere çekimser baktı.

Trabzonspor’dan Ajax’a giden 22 yaşındaki millî oyuncu ise beklemeye alındı. Savunma oyuncuları konusunda eldeki iki yabancının satılması sonrası temmuz ayında sıcak gelişmeler olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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