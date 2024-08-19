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Galatasaray'a transfer mi olacak? Dursun Özbek'ten İlkay Gündoğan açıklaması

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Galatasaray&#039;a transfer mi olacak? Dursun Özbek&#039;ten İlkay Gündoğan açıklaması

Spor Haberleri

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Barcelona'dan ayrılacağı öne sürülen ve Galatasaray ve Fenerbahçe ile adı anılan, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ile ilgili açıklama yaptı.

Alman milli takım kariyerini noktalayan ve Barcelona'dan ayrılması gündemde olan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu.

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan İlkay Gündoğan için Başkan Dursun Özbek'ten açıklama geldi.

İlkay Gündoğan'ın Barcelona'daki durumunu yakından takip ettiklerini söyleyen Özbek transfer iddialarına cevap verdi. Özbek şu ifadeleri kullandı:

"İlkay Gündoğan çok önemli bir futbolcu. Galatasaray da Türkiye'nin en önemli takımı. Konuşulması çok doğaldır. İlkay'ın şu anda Barcelona'dan net şekilde ayrılacağı ya da ayrıldığıyla ilgili bir durum yok. Dolayısıyla şu anda bu konuda yorum yapmanın faydası yok. Önce İlkay'ın durumunun belli olması lazım."

Düzenleyen:  - Spor
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