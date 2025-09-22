Galatasaray'da Okan Buruk, küskün kaptanları 11'de başlatıyor: Yıldız isim yedeğe çekilecek
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 6. haftasındaki Konyaspor karşılaşmasında küskün kaptanları sahaya sürecek.
ALİ NACİ KÜÇÜK - Şampiyonlar Ligi’ne 5-1’lik Frankfurt yenilgisi ile başlayan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, hafta içindeki maçta yedek bıraktığı iki kaptanını da Konyaspor maçında sahaya sürecek.
ARJANTİNLİ ISINMAYA ÇIKMAMIŞTI
Frankfurt karşısında 11’de yer almadıkları gerekçesiyle Mauro İcardi ile Abdülkerim Bardakçı’nın morali bozulmuş, Arjantinli golcü ısınmaya dahi çıkmamıştı.
SANE KIZAĞA ÇEKİLECEK
Abdülkerim, Davinson’un partneri olarak görev yapacak, ileri uçta ise İcardi yer alacak. Sane’yi kızağa çekmeye hazırlanan Buruk, Frankfurt maçına kaptan olarak çıkan Yunus’u on birde oynatacak. Sol bekte ise Eren’in yerine Jakobs forma giyecek.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Uğurcan
Sallai
Davinson
Abdülkerim
Jakobs
Torreira
Lemina
Yunus
İlkay
Barış
İcardi
