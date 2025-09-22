Galatasaray'da Okan Buruk, küskün kaptanları 11'de başlatıyor: Yıldız isim yedeğe çekilecek

ALİ NACİ KÜÇÜK - Şampiyonlar Ligi’ne 5-1’lik Frankfurt yenilgisi ile başlayan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, hafta içindeki maçta yedek bıraktığı iki kaptanını da Konyaspor maçında sahaya sürecek.

ARJANTİNLİ ISINMAYA ÇIKMAMIŞTI

Frankfurt karşısında 11’de yer almadıkları gerekçesiyle Mauro İcardi ile Abdülkerim Bardakçı’nın morali bozulmuş, Arjantinli golcü ısınmaya dahi çıkmamıştı.

SANE KIZAĞA ÇEKİLECEK

Abdülkerim, Davinson’un partneri olarak görev yapacak, ileri uçta ise İcardi yer alacak. Sane’yi kızağa çekmeye hazırlanan Buruk, Frankfurt maçına kaptan olarak çıkan Yunus’u on birde oynatacak. Sol bekte ise Eren’in yerine Jakobs forma giyecek.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Uğurcan

Sallai

Davinson

Abdülkerim

Jakobs

Torreira

Lemina

Yunus

İlkay

Barış

İcardi

