Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nın İtalyan başantrenörü Gianmarco Pozzecco, gelecek sezonda da sarı-kırmızılı takımın başında olacak. "Devam" kararı, kulübün resmi sitesinden duyuruldu.

Gianmarco Pozzecco, yeni sezon öncesinde Galatasaray Kulübü'nün resmi internet sitesinden taraftarlara mesaj gönderdi.

"BİZE GÜVENİN"

İstanbul'a ilk geldiği günden beri taraftarların sevgisini ve desteğini hissettiğini belirten Pozzecco, "Galatasaray'ı çalıştırarak geçirdiğim her gün benim için büyük bir onurdu ve gelecek sezon da bu görevi sürdürecek olmak beni daha da gururlandırıyor. Gelecek sezonun takımını ve teknik ekibini oluşturmak için çalışmaya hız kesmeden devam ettik. Bu yüzden büyük Galatasaray taraftarından tek bir ricam olacak. Bize güvenin, bu takımı desteklemeye ve sevmeye devam edin" ifadelerini kullandı.

Gianmarco Pozzecco

"YAKINDA GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Gelecek sezonda Galatasaray ile büyük mutluluklar yaşayacaklarını iddia eden İtalyan başantrenör, "Galatasaray'ın ruhunda ve karakterinde hırs, tutku ve kazanmak için sonuna kadar mücadele etme arzusu var. Yeni sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Salonumuzu, büyük Galatasaray taraftarının enerjisiyle her zamankinden daha dolu görmek istiyorum. Yakında görüşmek üzere. Haydi Cimbom" açıklamasını yaptı.

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