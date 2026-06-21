Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Can Uzun ile FaceTime üzerinden görüşüp onunla ilgili plan ve düşüncelerini anlatacak bir anlamda iknaya çalışacak.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Son şampiyon Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un yönetimden öncelikli olarak alınmasını talep ettiği futbolcu E. Frankfurt forması giyen Can Uzun’du. Dursun Özbek yönetimi kulübüyle ön yoklamaları yaparken oyuncu konusunda ise motivasyonunun bozulmaması adına Dünya Kupası sürecini bekliyordu. Ancak erken elenme planları değiştirdi.

BURUK GÖRÜŞECEK

Okan Buruk, Can Uzun ile FaceTime üzerinden görüşüp onunla ilgili plan ve düşüncelerini anlatacak bir anlamda iknaya çalışacak. Eğer genç orta sahadan yeşil ışık gelirse de E.Frankfurt yönetimi ile yeniden masaya oturulacak ve anlaşma zemini aranacak. Kulübü son olarak mukavelesinde yazan 60 milyon avroluk serbest kalma bedelini istiyordu. > Ali Naci Küçük

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