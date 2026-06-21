Galatasaray'dan Can Uzun hamlesi: Buruk bizzat devrede
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Can Uzun ile FaceTime üzerinden görüşüp onunla ilgili plan ve düşüncelerini anlatacak bir anlamda iknaya çalışacak.
- Okan Buruk, Can Uzun ile FaceTime üzerinden görüşerek kendisiyle ilgili plan ve düşüncelerini anlatıp ikna etmeye çalışacak.
- Genç orta saha oyuncusundan olumlu cevap alınması halinde E. Frankfurt yönetimi ile yeniden masaya oturulacak.
- E. Frankfurt yönetimi, oyuncu için daha önce mukavelesinde yazan 60 milyon avroluk serbest kalma bedelini istiyordu.
- Galatasaray yönetimi, oyuncu konusundaki ön yoklamaları yaparken Dünya Kupası sürecini bekliyordu.
ALİ NACİ KÜÇÜK - Son şampiyon Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un yönetimden öncelikli olarak alınmasını talep ettiği futbolcu E. Frankfurt forması giyen Can Uzun’du. Dursun Özbek yönetimi kulübüyle ön yoklamaları yaparken oyuncu konusunda ise motivasyonunun bozulmaması adına Dünya Kupası sürecini bekliyordu. Ancak erken elenme planları değiştirdi.
BURUK GÖRÜŞECEK
Okan Buruk, Can Uzun ile FaceTime üzerinden görüşüp onunla ilgili plan ve düşüncelerini anlatacak bir anlamda iknaya çalışacak. Eğer genç orta sahadan yeşil ışık gelirse de E.Frankfurt yönetimi ile yeniden masaya oturulacak ve anlaşma zemini aranacak. Kulübü son olarak mukavelesinde yazan 60 milyon avroluk serbest kalma bedelini istiyordu. > Ali Naci Küçük