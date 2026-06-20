Galatasaray, Ocak 2026'da kiraladığı Noa Lang'ın satın alma opsiyonunu kullanmadı. Sezonun tamamlanmasıyla birlikte bonservisini elinde bulunduran Napoli'ye dönen Hollandalı kanat oyuncusu için Serie A kulübünden hamle geldi.

Teknik direktörlük görevine Fabio Grosso'nun getirilmesinin ardından Fiorentina, yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmeyi planlıyor. İtalyan ekibi, bu doğrultuda tanıdık bir isme yöneldi.

FIORENTINA'NIN NOA LANG PLANI

Sporx'in La Nazione'den aktardığı habere göre; Fiorentina, Galatasaray'daki kiralık döneminin ardından Napoli'ye dönen 27 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor. Serie A kulübü, Noa Lang'ı ilk etapta kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Transfer için görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Noa Lang, Galatasaray formasıyla 1092 dakika süre aldı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Hollandalı futbolcu, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'da 19 maçta 2 gol attı ve 3 asist yaptı. Noa Lang'ın, Napoli ile 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

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